В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошла неделя молитвы

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Традиционно во время Великого поста в тюремных храмах и молельных комнатах в течение недели молитвы сотрудники и осужденные молятся с окормляющими их священниками за примирение, за свои семьи, за мир, исправление и с надеждой думают о новой жизни.

Именно с целью помолиться вместе с верующими из числа осуждённых в ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области прибыли руководитель отдела тюремного служения Самарской епархии протоиерей Андрей Иванов и иерей Антоний Мирошниченко, клирик храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, окормляющие колонию.

Молебен прошёл в молельной комнате учреждения. Отец Антоний доставил ковчег с частичками мощей 18 святых. По окончании богослужения верующим была представлена возможность прикоснуться к святыне.

В заключение визита священники встретились с врио начальника учреждения майором внутренней службы Олегом Ракчеевым. В ходе беседы обсуждались вопросы повышения эффективности дальнейшего сотрудничества. Также в мероприятиях принимал участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.