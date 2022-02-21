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В ЦВО стартует окружной этап фестиваля прессы «Медиа-Ас-2022»

21 февраля 2022 11:12
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В ЦВО стартует окружной этап фестиваля прессы «Медиа-Ас-2022»

Пресс-служба Центрального военного округа приглашает представителей средств массовой информации, экспертов и блогеров, занимающихся освещением военной и военно-исторической тематики, принять участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2022».

Первый (окружной) этап фестиваля стартовал 16 февраля и продлится до 1 июня 2022 года.

Конкурсная комиссия Центрального военного округа проведет рассмотрение лучших работ в 9 номинациях: «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» - за лучший новостной репортаж, «КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» - за лучшую радиопрограмму, «СИЛА СЛОВА» - за лучший материал в печатных СМИ, «СТИЛЬ ЖИЗНИ» - за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» - за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ), «МОЛНИЯ» - за лучшую работу в информагентстве, «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» - за лучшую фотоработу, «НА ОСТРИЕ АТАКИ» - за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «ПРОРЫВ»- лучший дебют года.

В фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Участникам предлагается представить заявки на участие в пресс-службу Центрального военного округа на электронную почту ps-cvo@mil.ru и 3553073@gmail.com

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (343) 359-32-79.

Всероссийский фестиваль прессы «МЕДИА-АС-2022» проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

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