В центре Самары спасли раненого хищника

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Житель Самары на пересечении улиц Рабочая и Самарская обнаружил раненую хищную птицу, о чем сообщил в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Как сообщает ведомство, специалисты связались с орнитологом Самарского зоопарка и незамедлительно выехали на место. Птица оказалась молодым самцом ястреба-перепелятника, повредившим крыло. Предположительно, во время охоты на мелких птиц ястреб столкнулся с преградой.

Раненую птицу осмотрел ветеринар. В ближайший месяц ястреб будет находиться на реабилитации до полного восстановления крыла. После реабилитации птицу вернут в привычную среду обитаниия, пишет TLTgorod.