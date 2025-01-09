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В Центре компетенций «Самара – АРИС» состоятся курсы повышения квалификации по программе «Эффективное ведение агробизнеса в условиях малых форм хозяйствования»

9 января 2025 15:52
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Приглашаются граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, субъекты МСП в АПК, потенциальные грантополучатели.

С 13 января 2025 года в Центре компетенций «Самара – АРИС» состоятся курсы повышения квалификации по программе «Эффективное ведение агробизнеса в условиях малых форм хозяйствования».

Приглашаются граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, субъекты МСП в АПК, потенциальные грантополучатели.

Обязательным условием является наличие у слушателей среднего профессионального, среднего специального, высшего образования. Обучение будет проходить с применением дистанционных образовательных. Для участников – свободный доступ к материалам программы, лекциям, пособиям.

По окончании выдается документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации (лицензия Министерства образования и науки Самарской области № 7154 от 25.08.2017).

Желающим можно записаться по телефонам: 8-927-210-71-78, 8 (846-76) 2-16-07, 2-38-92, 2-38-93.

 

Фото:  Минсельхозпрод СО

Теги: Самара

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