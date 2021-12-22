В Центральном военном округе приняты дополнительные меры безопасности в связи с сильными морозами

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На полигонах Центрального военного округа развернуты дополнительные пункты обогрева из-за сильных морозов в ряде регионов России.

Дополнительные меры безопасности приняты для недопущения переохлаждения и заболевания военнослужащих, которые занимаются на полигонах тактической, огневой и другими видами подготовки.

Пункты обогрева обеспечены запасом дров. В них выдают горячий чай и хлеб с салом.

По прогнозам метеорологов 23 и 24 декабря в ряде регионов России ожидается аномальные морозы, передает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: скриншот видео