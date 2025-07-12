В тольяттинском магазине бомж украл продукты с прилавка

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В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания. Согласно представленным документам, причиненный ущерб составил более 11 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изучили записи с камер видеонаблюдения и документацию.

Также при осмотре места происшествия с поверхностей, которых касался посетитель магазина, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и направили на исследование.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 43-летнему ранее судимому за имущественные преступления лицу без определенного места жительства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, задержали его на территории города Сызрань и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. Мужчина пояснил, что похищенные продукты он продал прохожим, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.