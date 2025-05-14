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 В Тольятти завершилось первенство России по гольфу

14 мая 2025 15:13
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В числе участников участников первенства была сборная Самарской области в составе 18 человек.

В Тольятти завершилось первенство России по гольфу в дисциплине «мини-гольф» среди юниоров и юниорок 2006-2015 годов рождения.

 Соревнования проходили во дворце спорта «Волгарь» на поле международного стандарта «миниатюр-гольф».

 В числе участников участников первенства была сборная Самарской области в составе 18 человек. Наши спортсмены вошли в число победителей и призеров первенства, а Тамаре Романишиной удалось установить рекорд - в одном из раундов она отправила 18 мячей в лунки за 18 ударов.

Юниоры

Кирилл Фомин Самарская область
Константин Лисенко Самарская область
Юрий Родионов Самарская область

Юниорки

Виктория Хазеева Самарская область
Тамара Романишина Самарская область
Алена Захарова Санкт- Петербург

В зачете спортсменов до 15 лет сильнейшими стали:

Юрий Родионов Самарская область
Владимир Ивасишин Санкт-Петербург
Глеб Бобров Москва
Агата Шрайнер Санкт-Петербург
Полина Лавриненко Самарская область
Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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