В Тольятти завершилось первенство России по гольфу в дисциплине «мини-гольф» среди юниоров и юниорок 2006-2015 годов рождения.
Соревнования проходили во дворце спорта «Волгарь» на поле международного стандарта «миниатюр-гольф».
В числе участников участников первенства была сборная Самарской области в составе 18 человек. Наши спортсмены вошли в число победителей и призеров первенства, а Тамаре Романишиной удалось установить рекорд - в одном из раундов она отправила 18 мячей в лунки за 18 ударов.
Юниоры
Кирилл Фомин Самарская область
Константин Лисенко Самарская область
Юрий Родионов Самарская область
Юниорки
Виктория Хазеева Самарская область
Тамара Романишина Самарская область
Алена Захарова Санкт- Петербург
В зачете спортсменов до 15 лет сильнейшими стали:
Юрий Родионов Самарская область
Владимир Ивасишин Санкт-Петербург
Глеб Бобров Москва
Агата Шрайнер Санкт-Петербург
Полина Лавриненко Самарская область
Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург
Фото: минспорта СО