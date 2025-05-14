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В Тольятти завершилось первенство России по гольфу в дисциплине «мини-гольф» среди юниоров и юниорок 2006-2015 годов рождения.



Соревнования проходили во дворце спорта «Волгарь» на поле международного стандарта «миниатюр-гольф».



В числе участников участников первенства была сборная Самарской области в составе 18 человек. Наши спортсмены вошли в число победителей и призеров первенства, а Тамаре Романишиной удалось установить рекорд - в одном из раундов она отправила 18 мячей в лунки за 18 ударов.



Юниоры



Кирилл Фомин Самарская область

Константин Лисенко Самарская область

Юрий Родионов Самарская область



Юниорки



Виктория Хазеева Самарская область

Тамара Романишина Самарская область

Алена Захарова Санкт- Петербург



В зачете спортсменов до 15 лет сильнейшими стали:



Юрий Родионов Самарская область

Владимир Ивасишин Санкт-Петербург

Глеб Бобров Москва

Агата Шрайнер Санкт-Петербург

Полина Лавриненко Самарская область

Анастасия Демирчиева Санкт-Петербург

Фото: минспорта СО