В Тольятти торжественно открыли еще одну модельную библиотеку «Конструктор детства»

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Новое пространство для любителей чтения, получившее название «Конструктор детства», появилось в результате модернизации Центральной детской библиотеки имени Пушкина на улице Горького в рамках национального проекта «Культура».

Интересную программу библиотекари приготовили для своих читателей уже в день открытия. Это мастер-классы, занятия по скорочтению и созданию комиксов, а также встреча с писательницей Светланой Решениной.

Юные читатели организовали для гостей экскурсию по обновленным залам. Показали уютное пространство для спокойного чтения и индивидуальной работы за компьютером, площадку для работы библиотечных клубов и общения с друзьями, детскую зону и мастерскую, где можно заняться творчеством.

«Желаю юным читателям библиотеки и их родителям читать как можно больше, ведь книга – это дверь в разные миры – вымышленные, настоящие, сложные и простые, добрые и не очень. В книге каждый может найти что-то очень важное для себя или для своих детей. Всем хорошего чтения!», — пожелала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш на открытии.



В рамках модернизации библиотечный фонд библиотеки пополнился 3 тысячами новых книг.

Основным направлением работы библиотечных клубов и студий станут интегрированные программы по естественным наукам, технологии, чтению-письму, инженерии, искусству, творчеству и математике.

Фото: минкульт СО