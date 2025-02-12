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В Тольятти световая опора, в которую врезалась машина, повисла на проводах

12 февраля 2025 14:03
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В Тольятти световая опора, в которую врезалась машина, повисла на проводах

Поздно вечером на Комсомольском шоссе в Тольятти произошло ДТП. Автомобиль врезался в световую опору и вылетел в кювет. На месте происшествия потребовалась помощь не только сотрудников Госавтоинспекции и медиков, но и специалистов АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», так как световая опора, в которую врезалась машина, повисла на проводах. Существовала угроза обрушения опоры на проезжую часть. 

Как рассказали в ПО КХ Тольятти, информация о происшествии и необходимых ремонтных работах поступила в организацию в 21:00. Была задействована аварийная бригада и спецтехника. К полуночи аварийная ситуация была устранена.

На этом работа сотрудников ПО КХ не завершилась. Сбитая опора была демонтирована, на этом месте предстоит установить новую опору освещения. Этим специалисты займутся, когда позволят погодные условия, так как необходимо подготовить территорию для проведения земляных работ, пишет СитиТраффик.

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