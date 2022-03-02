В Тольятти судебные приставы помогли поставщику вернуть деньги 

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Организация, осуществляющая реализацию мясной продукции, нарушила договор и не выплатила поставщику более 320 тысяч рублей.

В 2018 году тольяттинская организация заключила с компанией, предоставляющей мясопродукты, договор поставки товаров. В результате очередного «бартера» заказчик принял продукцию, частично оплатив свой заказ. Понадеявшись на благонадежность партнера, поставщик предоставил отсрочку. Однако долг организация так и не оплатила. Тогда общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с заявлением обязать заказчика оплатить задолженность, которая с учетом неустойки составила 328 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство в отношении должника, который в установленный судом срок задолженность не погасил. Он был уведомлен, что в случае неисполнения требований исполнительного документа с него будет взыскан исполнительский сбор. Однако и это не побудило должника исполнить решение суда и ограничиться минимальными последствиями. За неисполнение требований исполнительного документа в отношении него судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 23 тысяч рублей.

Также судебным приставом-исполнителем в регистрирующие органы и кредитные организации направлены запросы об установлении имущественного положения должника. В результате полученных ответов стало известно, что у организации имеется открытый расчетный счет, откуда и были списаны денежные средства в счет погашения задолженности. Списанная сумма была перечислена взыскателю, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.





Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области