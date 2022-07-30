В Тольятти сотрудники сотрудники МЧС стали донорами крови

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Мероприятие было проведено тольяттинском отделением Самарской областной станции переливания крови на базе 11 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.

Участие сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области в подобных акциях стало уже доброй традицией. Ведь спасатели готовы помогать людям не только во время чрезвычайных происшествий, но и в других сложных жизненных ситуациях.

Донором мог стать любой сотрудник МЧС России, прошедший предварительные процедуры: медицинский осмотр, измерение артериального давления, экспресс–анализ крови.

Многие сотрудники уже не в первый раз пришли сдавать кровь, но были и новички. Они выразили общее мнение, что донорство является благородным, гуманным и милосердным способом оказания помощи, нуждающимся в переливании крови пациентам больниц Самарской области, в спасении человеческой жизни.

Донорами крови стали 22 сотрудника Главного управления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО