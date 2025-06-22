В Тольятти сотрудники органов внутренних дел приняли участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу

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В Тольятти, на лыжной базе, городской спортивной организацией «Динамо», в рамках Спартакиады - 2025, организованы и проведены соревнования по легкоатлетическому кроссу среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.

Спортсмены – сотрудники из трёх коллективов физической культуры приняли участия в беге по пересечённой местности на дистанциях 1 000 м., 2 000 м., 3 000 м.

Старший инспектор-методист «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько отметила: "В результате упорной борьбы, первое место заняла команда Госавтоинспекции Управления полиции, второе - команда У МВД России по городу Тольятти, третье место – команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления. Участники соревнований показали высокий уровень физической подготовки и большую волю к победе".

На закрытии соревнований представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин отметил, что спортивные победы сотрудники полиции посвятили памяти героям Великой Отечественной войны.

Победители получили заслуженные призы и награды.

Фото: ГУ МВД СО