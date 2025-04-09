В Тольятти состоялась встреча добровольцев и НКО Самарской области с депутатом ГосДумы Артемом Метелевым

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти состоялась встреча добровольцев и НКО Самарской области с депутатом ГосДумы Артемом Метелевым

9 апреля 2025 12:25
134
в Тольятти состоялась встреча добровольцев и НКО Самарской области с депутатом Государственной Думы Артемом Метелевым

В библиотеке Культурного Центра «Автоград» города Тольятти прошла встреча с представителями добровольческих организаций и НКО Самарской области. Мероприятие, организованное при поддержке Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества региона, объединило представителей более 25 организаций, включая Добро.Центры, некоммерческие объединения, вузы и участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Ключевым гостем встречи стал председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике и глава Ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев, который обсудил с активистами механизмы поддержки волонтерских и молодежных инициатив. 

В ходе диалога участники подняли актуальные вопросы развития добровольчества. Представители Самарской областной библиотеки для молодежи рассказали о  Фестивале инклюзивного творчества «Связь поколений», запланированном на осень 2025 года. Проректор Поволжского государственного Университета сервиса обратилась с вопросом о системных мерах для вовлечения молодежи в социальные проекты через федеральную программу «Обучение служением». Руководитель АНО «Центр поиска пропавших людей» обсудил создание регионального штаба добровольцев в сфере ЧС, запросив опыт коллег из других субъектов и рекомендации Ассоциации «Добро.рф». 

Артем Метелев, обращаясь к участникам, подчеркнул ценность прямого диалога: «Такие встречи — это возможность услышать конкретные запросы от тех, кто ежедневно меняет жизнь к лучшему. Сегодня мы не только обсудили новые инструменты поддержки, такие как гранты и наставничество, но и наметили шаги для укрепления сотрудничества между регионами и федеральными структурами. Уверен, что этот диалог станет основой для системных решений в сфере добровольчества».

Юлия Рябева, модератор встречи и руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, акцентировала внимание на региональной специфике: «Для нашего региона такие события — ключевой элемент развития волонтерства. Они позволяют объединить усилия муниципалитетов, НКО и образовательных учреждений, чтобы тиражировать лучшие практики и решать локальные задачи. Особенно важно, что сегодня прозвучали инициативы, которые помогут усилить участие молодежи в социально значимых проектах Самарской области».

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом между представителями разных направлений добровольчества — от поисково-спасательных отрядов до волонтеров культуры и медицины. Участники договорились усилить взаимодействие с федеральными структурами и внедрять успешные практики в регионе. Встреча подтвердила важность диалога между властью и гражданскими активистами для решения социальных задач и развития культуры взаимопомощи в Самарской области.

Фото – Минмолодежи Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
140
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
423
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
906
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
499
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
445
Весь список