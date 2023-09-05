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В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В рамках Регионального тура команда проекта посетила Поволжский государственный университет сервиса. В презентации проекта приняли участие 200 студентов.

Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны и подробно рассказали о форматах и перспективах участия в проекте. Все желающие смогли определиться с дальнейшей траекторией развития.

«Команда проекта “Твой Ход” продолжает знакомиться со студентами всей России и искренне верит в их желание реализовывать свои таланты и быть яркими творцами собственной жизни. Мы хотим зарядить молодёжь ещё на большие свершения и показать, что в нашем проекте для них, их смелых идей всегда есть место, поддержка, единомышленники и возможности для роста», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Интерактивная презентация проекта была дополнена розыгрышем подарков. Участники-первокурсники получили приглашения в программу адаптации «ПервоПроХодец», которая поможет с лёгкостью влиться в учебную деятельность.

«Студенты, участвующие в проектах платформы "Россия – страна возможностей", не только получают необходимую поддержку и ресурсы для развития своего потенциала, но также создают вокруг себя сообщество энергичных и амбициозных молодых людей. Одним из таких проектов с уникальными возможностями является "Твой Ход". Уверен, что знакомство с ним станет для российских студентов отправной точкой для покорения будущих карьерных и личностных вершин», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

После презентации для студентов провели мастер-классы: «С первого курса в карьеру» и «Как сделать так, чтобы меня слушали и слышали».

Тематика первого мастер-класса — как ускорить своё развитие. Молодые люди узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме за год вместо 5 лет. Спикеры поделились секретами грамотной упаковки идеи и преимуществами участия в проекте «Твой Ход» и других программах молодёжной политики, которые помогают наполнить резюме фактами, позитивно влияющими на приём на работу.

На втором мастер-классе студенты научились выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией. Новые навыки помогут ребятам не только презентовать другие идеи в работе и учёбе, но добиться высших баллов на защите своих будущих проектов.

«Впервые презентацию возможностей, которые открывает Всероссийский студенческий проект “Твой ход”, наши студенты посетили в прошлом году, и тогда это был выезд в Самару. В этом году представители проекта пришли на площадку Университета сервиса в рамках регионального тура по вузам России и это огромный плюс для нас. Это позволило познакомить с проектом всех желающих студентов. Сейчас шесть наших ребят участвуют в треке “Делаю”, и благодаря такому замечательному знакомству, которое состоялось сегодня, уверен, это число вырастет в разы. Благодарим представителей команды за подробную, очень понятную и зажигательную презентацию. Теперь ждём ответного хода со стороны наших студентов!», — отметил проректор Университета сервиса Сергей Богомолов.

Студенты также подробно познакомились с особенностями и различиями треков «Делаю» и «Определяю», узнали о системе индивидуального продюсирования, клубе победителей «ВосХод» и отборе участия в региональные команды проекта «Твой Ход».

«Сегодня я впервые узнал о проекте “Твой ход”. О всех возможностях нам рассказывали представители проекта, которых было очень интересно слушать. Всё прошло драйвово, и многие наши ребята заинтересовались возможностью участия, особенно тем, что можно предложить свой проект по определённой тематике и получить грант на его реализацию», — поделился впечатлениями студент первого курса Университета сервиса направления подготовки «Гостиничное дело» Богдан Березанский.

В плане осеннего Регионального тура проекта «Твой Ход» — 2023 посещение более 40 российских вузов в 39 регионах страны, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»