В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»

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22 мая 2022 года в 12.00 в Поволжской Академии Святителя Алексия пройдёт фестиваль колокольных звонов «Волжские звоны», который проводится при поддержке фонда президентских грантов в рамках фестиваля «Благодатное лето. Жигули-2022».

В программе: концертные выступления действующих звонарей Тольятти, Самары, Волгограда на передвижной звоннице и колокольне храма Трёх Святителей при Поволжской Академии Святителя Алексия.

II Региональный фестиваль колокольного звона «Волжские звоны» провидится Академией Святителя Алексия, Гуманитарным колледжем, Православной классической гимназией при участии Отдела религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви.

Православная культура занимает центральное место в духовной жизни русского народа. В ней сосредоточился колоссальный опыт десятков поколений, сформировавший уникальную отечественную традицию. Свидетельство тому – многовековая традиция колокольного звона, имеющая историческую, высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность.

Фото: администрация Самары