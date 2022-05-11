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В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»
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В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»

11 мая 2022 14:45
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В программе: концертные выступления действующих звонарей Тольятти, Самары, Волгограда.

22 мая 2022 года в 12.00 в Поволжской Академии Святителя Алексия пройдёт фестиваль колокольных звонов «Волжские звоны», который проводится при поддержке фонда президентских грантов в рамках фестиваля «Благодатное лето. Жигули-2022».

В программе: концертные выступления действующих звонарей Тольятти, Самары, Волгограда на передвижной звоннице и колокольне храма Трёх Святителей при Поволжской Академии Святителя Алексия. 

II Региональный фестиваль колокольного звона «Волжские звоны» провидится Академией Святителя Алексия, Гуманитарным колледжем, Православной классической гимназией при участии  Отдела религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви.

Православная культура занимает центральное место в духовной жизни русского народа. В ней сосредоточился колоссальный опыт десятков поколений, сформировавший уникальную отечественную традицию. Свидетельство тому – многовековая традиция колокольного звона, имеющая историческую, высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Мероприятия

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