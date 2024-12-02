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В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву

2 декабря 2024 12:23
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В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву

В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное построение. На нём чествовали военнослужащих, которые проходили срочную службу по призыву и теперь увольняются в запас.

Начальник центра полковник Виктор Сойкин обратился к военнослужащим с напутственными словами: «Военная служба по призыву является важной составляющей в жизни многих молодых людей. Несомненно, это ответственное и почетное дело. За этот год вы стали не только взрослее, но и обрели воинскую специальность, закалили характер, с честью прошли этот путь. Благодарю вас за достойную службу!»

Полковник Виктор Сойкин пожелал военнослужащим успехов на гражданском поприще, отметив лучших грамотами и подарками с символикой Росгвардии. Молодым людям подарили памятные фотографии, сделанные на фоне Боевого знамени воинской части.

Завершилось мероприятие торжественным маршем — росгвардейцы под аккомпанемент духового оркестра в последний раз прошли по территории Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.

Теги: Росгвардия

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