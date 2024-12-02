В Тольятти проводили военнослужащих Росгвардии, отслуживших срочную службу по призыву

161

В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялось торжественное построение. На нём чествовали военнослужащих, которые проходили срочную службу по призыву и теперь увольняются в запас.



Начальник центра полковник Виктор Сойкин обратился к военнослужащим с напутственными словами: «Военная служба по призыву является важной составляющей в жизни многих молодых людей. Несомненно, это ответственное и почетное дело. За этот год вы стали не только взрослее, но и обрели воинскую специальность, закалили характер, с честью прошли этот путь. Благодарю вас за достойную службу!»



Полковник Виктор Сойкин пожелал военнослужащим успехов на гражданском поприще, отметив лучших грамотами и подарками с символикой Росгвардии. Молодым людям подарили памятные фотографии, сделанные на фоне Боевого знамени воинской части.



Завершилось мероприятие торжественным маршем — росгвардейцы под аккомпанемент духового оркестра в последний раз прошли по территории Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.