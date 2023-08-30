В Тольятти прошли учения пожарных по ликвидации последствия условного ДТП

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Сегодня в Тольятти проведено тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях с участием 13 ПСЧ 31 пожарно-спасательного отряда.

По тактическому замыслу, на участке автодороги произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате столкновения в транспортных средствах оказались заблокированы водители и пассажир, произошел розлив и возгорание горючего.

Пожарные работали в условиях, приближенных к реальным: ликвидировали возгорание ГСМ, при помощи аварийно-спасательного инструмента и спинальных щитов вызволили пострадавших из поврежденных автомобилей, оказали им первую помощь и передали медработникам.

Со всеми поставленными задачами личный состав 13 ПСЧ справился, пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО