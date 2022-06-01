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Каждый год среди личного состава пожарно-спасательных подразделений Самарской области проводятся состязания на лучшее звено газодымозащитной службы (ГДЗС). Цель соревнований – повышение профессионального мастерства при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде.

Пожарным часто приходится ликвидировать возгорание в задымленном помещении, искать среди густого дыма пострадавших, проводить эвакуации. Для работы в подобных сложных условиях была создана газодымозащитная служба. Каждый пожарный-газодымозащитник имеет в своем арсенале средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) и проходит специальное обучение по их использованию.

На днях в Тольятти прошли областные командные соревнования по газодымозащитной службе.

6 команд боролись за звание «Лучшее звено ГДЗС».

За короткое время командам огнеборцев-газодымозащитников необходимо было преодолеть огневую полосу, продемонстрировать навыки в боевом развертывании с подачей воды, подняться на высоту 2 этажа, провести поиск и спасение пострадавшего из дымокамеры, заполнить мишень водой, где и фиксируется итоговое время упражнения.

Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки быстро и слаженно проходя все этапы соревнований. В упорной борьбе, среди лучших пожарных области, 1 место завоевала команда 31 отряда федеральной противопожарной службы (г. Тольятти). Второе место заняла команда 7 отряда федеральной противопожарной службы (г. Сызрань). Третье почетное место у 3 отряда федеральной противопожарной службы (г. Самара), сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО