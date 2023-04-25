В Тольятти прошли консультации самарского Росреестра для дачников и садоводов

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На самые насущные вопросы дачников и садоводов городского округа Тольятти отвечали в течение прошедшей недели специалисты самарского Росреестра. В очной форме консультации экспертов, начальников отделов проходили в Тольятти на площадке Управления Росреестра по Самарской области. По видео-конференц-связи государственные регистраторы консультировали граждан в Тольяттинском МФЦ.

Вопросы задавались самые разные: от порядка регистрации и установления границ земельных участков, расположенных в садовых некоммерческих товариществах; изменения вида разрешенного использования, до возможности оформления жилых домов на садовых участках.

Актуальная тематика консультаций нашла самый живой отклик у жителей Тольятти и Ставропольского района. Председатели садовых товариществ обращались с вопросами оформления заброшенных земельных участков, территорий общего пользования в СНТ.

«Управление Росреестра по Самарской области в условиях быстро меняющегося законодательства всегда готово предоставить актуальную информацию по всем возникающим у наших граждан вопросам», - отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных.

По результатам проведения консультационной недели специалистами регионального Управления Росреестра были выявлены типовые вопросы членов СНТ:

- В каком порядке оформляются права на садовый или огородный земельный участок;

- Какие документы необходимы для осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на садовый либо жилой дом;

- Какие документы необходимы для государственного кадастрового учета при изменении площади садового дома, расположенном на дачном участке;

- Как можно изменить назначение садового дома, расположенного на дачном участке, на жилой;