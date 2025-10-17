В Тольятти прошел День здоровья для сотрудников самарского Росреестра

102

Сотрудники Росреестра в городе Тольятти без отрыва от производства уделили внимание своему здоровью. 47 человек было обследовано врачами ГБУЗ «Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Тольяттинского центра здоровья, которые провели выездную диспансеризацию госслужащих. В программу обследования вошли анализ крови, ЭКГ, а также прием терапевта, кардиолога и дерматолога.

В ходе общения врачи могли дать рекомендации по здоровому образу жизни, питанию и лечению, а также направление к узкому специалисту или на исследования. Сотрудники Управления отметили, что проходить диспансеризацию на рабочем месте – очень удобно. Можно получить необходимую информацию о здоровье, не отрываясь от рабочего процесса.

«Каждый из нас хочет быть здоровым, и важно помнить простое правило: болезнь легче предупредить, чем лечить, – говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Германович Черных. - Именно поэтому важно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры – они помогают вовремя выявить проблемы со здоровьем, когда их можно решить быстро и без осложнений».