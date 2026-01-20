Я нашел ошибку
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Поток солнечных протонов у Земли стал рекордным за последние 20 лет

175
поток солнечных протонов у Земли стал рекордным за последние 20 лет

Поток солнечных протонов на околоземной орбите побил 20-летний рекорд. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Последний раз более высокие показатели потока протонов наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки X17.2, за которой последовала рекордная для XXI века магнитная буря, пишут "Известия".

"Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4" – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории​​​.

Специалисты подчеркнули, что уровень опасности S5 существует только в теории и ни разу не фиксировался на практике за всю современную историю наблюдений.

Подобное событие в ИКИ РАН прокомментировали как "абсолютно необъяснимое" и являющееся результатом "исключительно редкого стечения обстоятельств".

Ранее ученые предупредили о мощных магнитных бурях, которые ожидаются на Земле в середине дня во вторник, 20 января.

В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
