поток солнечных протонов у Земли стал рекордным за последние 20 лет

Поток солнечных протонов на околоземной орбите побил 20-летний рекорд. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Последний раз более высокие показатели потока протонов наблюдались 29 октября 2003 года после вспышки X17.2, за которой последовала рекордная для XXI века магнитная буря, пишут "Известия".

"Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4" – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории​​​.

Специалисты подчеркнули, что уровень опасности S5 существует только в теории и ни разу не фиксировался на практике за всю современную историю наблюдений.

Подобное событие в ИКИ РАН прокомментировали как "абсолютно необъяснимое" и являющееся результатом "исключительно редкого стечения обстоятельств".

Ранее ученые предупредили о мощных магнитных бурях, которые ожидаются на Земле в середине дня во вторник, 20 января.