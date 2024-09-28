В Тольятти пропал мальчик 12-ти лет

165

Как сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" в Самарской области, подростка по имени Лев ищут в Тольятти.

Приметы мальчика: рост 145 см, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения предположительно был одет в черный жилет, белую футболку, черные штаны и светлые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг поиска от "ЛизаАлерт" Наталья. К ней можно обращаться по телефону: 8 (927) 017-74-98, пишет Сова