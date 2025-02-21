В Тольятти пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества

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В парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества.

В программе мероприятия предусмотрены показательные выступления центра военной подготовки «Гвоздика», мастер-класс по плетению маскировочных сетей, выставка снаряжения и современного оружия, выступление силачей-богатырей Сергея Калимова и Алексея Соколова.

На сцене, для гостей и жителей города, выступят коллектив «Поющая Эскадрилья» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» и певица Милена Май.

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