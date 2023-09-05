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В Тольятти пройдет Общероссийский передвижной Фестиваль «Кино на службе Отечеству»

5 сентября 2023 15:02
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Киноленты рассказывают об участниках Специальной военной операции.

7 сентября в Тольяттинском государственном университете (г.Тольятти, ул.Белорусская, д.14) первый Общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» представит гостям и жителям Самарской области программу документальных фильмов российских режиссеров о событиях, происходящих в Донбассе с 2014 года. Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Русское лето. #ZаРоссию».

Фестиваль «Кино на службе Отечеству» учрежден во исполнение Поручения Президента РФ (№ Пр-6 от 02.01.2023г. «О создании общероссийского кинофестиваля») по итогам встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих-участников СВО 25 ноября 2022 года. Инициаторами проведения фестиваля выступили Комитет семей воинов Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ.

Первый этап фестиваля был приурочен годовщине специальной военной операции и состоялся в Музее Победы в феврале 2023 года. За полгода фестиваль «Кино на службе Отечеству» прошел в Москве, Махачкале, Твери, Владикавказе, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Рязани. Общее число зрителей в регионах – более 6 тысяч человек.

Киноленты рассказывают об участниках Специальной военной операции. Герои фильмов – это военнослужащие, врачи, журналисты, священнослужители, мирные жители освобождаемых территорий. Фронтовые творческие бригады – режиссеры, операторы, музыканты, поэты, кто выезжает на съемки и выступления на фронт. Организаторы фестиваля не только собрали документальные картины признанных мастеров документалистики, но и стараются открыть широкой аудитории новые имена режиссеров Донбасса. Важной задачей мероприятия является вовлечение зрителей в открытый разговор с авторами фильмов и очевидцами событий в Донбассе, поэтому каждый показ превращается в активный, творческий диалог режиссеров, лидеров общественного мнения, поэтов, музыкантов, участников СВО и членов их семей со зрителем. Информация показов может помочь педагогам в подготовке к проведению «Разговоров о важном».

«Всем нужна правда. Пришло время искренности. Время героев. Все начинается с документалистики, с тех, кто своими глазами видел, что происходит на СВО. Мы преодолели страх, сомнения и должны показывать правду, открыть глаза другим. Предлагаем честный и деятельный диалог со зрителем. Все, о чем говорим – исходит из первых уст от тех, кто с камерой на линии фронта, кто выступает на передовой и в госпиталях, кто пишет о Донбассе. В команде наших режиссеров – Егор Сотнич. Егору 12 лет. Мальчик с горящими глазами, добрым, радеющим за свою страну сердцем. Он снимает серьезные документальные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне и СВО. А еще Егор прославился тем, что обратился к нашему президенту с просьбой – подписаться на его YouTube-канал», – рассказала глава оргкомитета фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина.

Гости фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Тольятти смогут посмотреть и обсудить следующие картины: «Отважные. Про Любовь» (реж. О.Шигина), «Война и Вера» (реж. В.Водынски, опер. А.Тодоров), «Мариуполь. Голоса» (реж. Д.Хромых). Так же в числе картин, подготовленных к показу в Тольятти, – документальный фильм «Свои» телеканала «Губерния», рассказывающий о тех, кто на передовой, кто собирает гуманитарную помощь, кормит солдат горячими обедами и домашними пирожками. О мирных жителях, которые остались без крыши над головой в результате ожесточенных боев. Но главное, что все происходящее в фильме, показано через призму женских глаз.

Вход на мероприятие свободный!

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Начало в 10.00. Место проведения – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (г. Тольятти, ул. Белорусская, 14).

 

Фото: официальный сайт фестиваля

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