В Тольятти проходит Самарский инжиниринговый форум - 2022

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15 сентября в технопарке «Жигулевская долина» начал свою работу Самарский инжиниринговый форум «Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности». Масштабное трехдневное мероприятие привлекло лучших экспертов в области инжиниринга со всех уголков России. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Минпромторг РФ, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию» и др.

Форум проходит в дуальном формате: онлайн и оффлайн. На событие зарегистрировались более 450 участников из 50 регионов России. Дискуссионная площадка на три дня объединяет представителей ведущих центров инжиниринга, инжиниринговых компаний и ключевых предприятий – потребителей инжиниринговых услуг в электронной и радиоэлектронной промышленности.

«Индустрия инжиниринга сегодня стремительно развивается. Предприятия формируют новые технологические запросы, появляются более современные инструментальные и программные решения, заделы, новые инструменты поддержки. Сегодня развитие электронной и радиоэлектронной промышленности является задачей государственной важности, направленной на обеспечение технологического суверенитета нашей страны», - отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем приветствии в адрес участников форума.

В торжественном открытии Самарского инжинирингового форума – 2022 приняла участие заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. «Тема форума – очень актуальная для Самарской области. У нас базируется 14 предприятий, которые занимаются развитием направления электроники и радиоэлектроники. Есть мощная научная база - университеты активно включились в работу по развитию электронной промышленности. Самарский государственный технический университет в этом году уже выиграл конкурс по созданию и развитию Поволжского дизайн-центра микроэлектроники», - заметила зампред областного Правительства.

Деловую программу трехдневного события открыла пленарная сессия «Роль инжиниринга в создании электронной аппаратуры и приборов». В режиме видеоконференции в ней принял участие председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Сегодня рынок нуждается в новых прорывных решениях, и логично, что именно Самарская область, с ее научно-техническим потенциалом, претендует на промышленное лидерство в различных областях, в том числе в сфере радиоэлектроники. В регионе базируются крупные производители и потребители продукции радиоэлектронной промышленности. Компетенции в высокотехничных сферах активно развивает НОЦ – научно-образовательный центр, который объединяет шесть регионов, и которым мы по праву гордимся», - подчеркнул Владимир Гутенев.

В ходе пленарного заседания эксперты обсудили вопросы по «пересборке» вектора развития инжиниринга в России, способы интеграции науки, инженерии и образования для ускорения подготовки квалифицированных кадров для электронной промышленности, а также определили роль инжиниринга в разработке и освоении технологий производства электронной продукции и ее компонентов в сфере импортозамещения.

Модератором заседания выступил заместитель председателя экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности Арсений Брыкин. «Микроэлектроника – базис, на котором развиваются радиоэлектронные технологии, она влияет на все отрасли промышленности. Эта отрасль получает поддержку на региональном и федеральном уровне, в том числе с помощью создания специализированных технопарков», - отметил он.

Индустрия инжиниринга сегодня стремительно развивается. Предприятия формируют новые технологические запросы. Появляются более современные инструментальные и программные решения для развития радиоэлектронной промышленности в новой геополитической реальности. Производство радиоэлектронного оборудования является одной из сфер специализации Самарской области в соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

По словам министра экономического развития и инвестиций Дмитрия Богданова, проведение такого мероприятия в первую очередь направлено на развитие компетенции предприятий и отраслей региона.

«Форум – не просто обмен опытом, но и выработка новых предложений, заключение соглашений, повышение плотности взаимодействия тех, кто может разрабатывать, тех, кто может производить, и тех, кому это нужно. Потому что без современной микроэлектроники сегодня не работает ничего. Это сейчас ключевая отрасль и в мире, и для России в текущих условиях», - сказал министр.

Важным событием первого дня инжинирингового форума стало подписание соглашения между Правительством Самарской области, консорциумом «Медицинская техника» и Самарским государственным медуниверситетом о намерениях реализации комплексного проекта по развитию инновационной инфраструктуры медуниверситета.. «Мы уже давно работаем с Самарской областью. Самарская земля обладает всеми технологическими и производственными возможностями, чтобы сюда направить предприятия МСП, которые могли бы воспользоваться этими возможностями, развить производство и соответственно развить регион», - отметил инвестор-производитель медизделий.

«Подписание трехстороннего соглашения, безусловно, позволит дать более мощный толчок к развитию медицинской промышленности в нашем регионе, расширению компетенций СамГМУ и позволит делиться своим опытом и наработками с коллегами», - подчеркнул директор института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин.

Еще одно соглашение подписано между Региональным центром инжиниринга, компаниями-резидентами технопарка «Жигулевская долина» и региональным отделением «Деловой России» о создании в регионе станкостроительного кластера. Соглашение о сотрудничестве подписано между резидентном технопарка ООО «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» и Инновационным фондом Самарской области.

Еще одним важным событием Форума стало вручение сертификата, подтверждающего получение ГАУ «ЦИК СО» статуса регионального партнера АТР по развитию высокотехнологичного производства промышленной продукции на территории Самарской области.

Самарский инжиниринговый форум продолжит свою работу до 17 сентября. Ознакомиться с программой второго и третьего дня события можно на сайте: http://technet-63.ru/.

Наталья Кириллова, член научно-координационного совета по вопросам реализации государственной подпрограммы по развитию инжиниринга и промышленного дизайна минпромторга России:

- У нас реализуется дорожная карта по развитию инжиниринга до 2025 года. Сейчас главное, чтобы наши российские заказчики тоже помогали расти отечественным инжиниринговым компаниям. Сейчас многие крупные заказчики оказывают иностранным компаниям больше доверия, хотя наши компании работают не хуже. Хочется, чтобы российские заказчики не убивали отечественный инжиниринг, который им подставит плечо в трудную минуту. Самарский опыт по созданию РЦИ – один из лучших в стране. Само внимание региона к внешним и внутренним проблемам инжиниринга – очень важны.

Алексей Алексеев, президент Ассоциации «Электронное машиностроение»:

- Сегодня необходимо продолжать формирование цельной взаимосвязанной программы, которая бы поддерживала цикл производства радиоэлектронной промышленности. Должна прослеживаться вся цепочка, вплоть до базовых технологий, оборудования, материалов. Должна быть сформирована политика усиления действующих игроков рынка. В Самарском регионе есть целый ряд предприятий, которые могут быстро и эффективно вырасти на уровень национальных лидеров. Одна из проблем отрасли – кадровый дефицит. Его можно ликвидировать, в том числе, через повышение привлекательности отрасли.

Фото: пресс-служба СО