В Тольятти представители Общественного совета и полицейские посетили детский спортивный лагерь «Плёс».

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В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Левков совместно с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе Николаем Шаховым, начальником ПДН отдела полиции по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти подполковником полиции Марии Сараевой посетили детский спортивный лагерь «Плёс».

В сопровождении представителей администрации учреждения общественники и правоохранители осмотрели территорию лагеря, познакомились с условиями проживания, питания и медицинского обслуживания детей, оценили безопасность их пребывания.

Особое внимание они уделили организации охраны территории лагеря - ее сотрудники полиции проверяют ежедневно.

В ходе беседы с отдыхающими Мария Сараева напомнила ребятам о действующем ограничении пребывания подростков в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых и о возрасте наступления административной ответственности.

Подполковник полиции рассказала о том, как необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой преступления, и обратила внимание ребят на негативные последствия противоправного поведения. Дети активно участвовали в беседе и задавали различные вопросы, на которые Мария Сараева дала подробные ответы.

Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Левков отметил, что проведение постоянной профилактической работы с персоналом и детьми в оздоровительных лагерях позволит обеспечить безопасность и комфортный отдых.

Серьезных замечаний и нареканий по вопросам обеспечения безопасности высказано не было.