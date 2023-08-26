В Тольятти полицейские ищут пропавшего подростка

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Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего жителя Тольятти 2008 года рождения, который 25 августа текущего года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Ориентировка с приметами мальчика направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "ЛизаАлерт" и жители города.



Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светлые, короткие, глаза зеленого цвета.

Был одет: олимпийка и штаны черного цвета, кроссовки темного цвета с оранжевым вкраплением, бейсболка черного цвета.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводского района У МВД России по г. Тольятти по телефону: 8 8482-93-46-02, или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846)278-22-22, 8(846)278-22-23, либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантирована.

Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: ru.freepik.com