В Тольятти полицейские ищут пропавшего подростка

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего жителя Тольятти 2008 года рождения, который 25 августа текущего года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Ориентировка с приметами мальчика направлена в службы и подразделения полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.
Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "ЛизаАлерт" и жители города.
Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светлые, короткие, глаза зеленого цвета.
Был одет: олимпийка и штаны черного цвета, кроссовки темного цвета с оранжевым вкраплением, бейсболка черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводского района У МВД России по г. Тольятти по телефону: 8 8482-93-46-02, или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846)278-22-22, 8(846)278-22-23, либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантирована.
Фото: "ЛизаАлерт"
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