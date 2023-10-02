В Тольятти полицейские и судебные приставы продолжают работу по взысканию административных штрафов

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В период с 25 сентября по 4 октября 2023 года в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Должник» Тольяттинские полицейские и судебные приставы-исполнители продолжают активную работу по взысканию административных штрафов.

По результатам работы I этапа межведомственного ОПМ «Должник» на 28 сентября 2023 года сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели 46 мероприятий по отработке лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам рейдов было принудительно взыскано более 84000 рублей, а также привлечено 37 человек к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, обязательные работы на срок до 50 часов, а также аресты на срок до 15 суток.

Правоохранители отрабатывают лиц, имеющих задолженности по оплате административных штрафов, наложенных должностными лицами ОВД. В ходе мероприятий полицейские и судебные приставы посещают должников, привлекают их к ответственности за неуплату административных штрафов, а также принимают иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.