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В Тольятти отметили День пожарной охраны

2 мая 2023 20:27
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Выставка пожарной техники, принятие присяги, экскурсия в пожарную часть.

Финальным праздничным аккордом закончился месяц апрель для всех огнеборцев нашей Родины. 30 апреля исполнилось 374 года пожарной охране России! В этот знаменательный день все российские пожарные традиционно принимают поздравления с наступлением профессионального праздника от руководства, коллег, друзей, родных и близких, делятся друг с другом праздничным настроением, чествуют и вспоминают о славных подвигах ветеранов противопожарной службы своих гарнизонов и, конечно же, проводят торжественные мероприятия.

Так, накануне праздника, в Тольятти на базе 31 пожарно-спасательного отряда состоялось уникальное мероприятие, приуроченное к Дню пожарной охраны России, а также к принятию торжественной Присяги на верность пожарно-спасательному делу вновь принятых на службу в ФПС ГПС сотрудников.

В этом году профессиональный праздник огнеборцев в Тольятти был проведен с широким размахом и насыщенной программой мероприятий, в которую входили организация большой выставки пожарной и аварийно-спасательной техники, церемония приведения к Присяге вновь принятых сотрудников, поздравление от руководства и ветеранов 31 пожарно-спасательного отряда, исполнение государственного гимна Российской Федерации и прохождение торжественным маршем в составе взводных колонн.

Кроме этого, впервые на данном мероприятии торжественную клятву на верность пожарно-спасательному делу приняли кадеты пожарно-спасательного класса школы № 69 Тольятти.

По окончании официальной части сотрудники МЧС России приняли поздравления от друзей, родных и близких, пришедших в качестве гостей на этот замечательный праздник, чтобы поддержать своих героев. Тольяттинские огнеборцы сделали множество памятных фотографий, которые навсегда останутся особенной ценностью в их семейных фотоархивах.

Для всех желающих узнать больше о героической службе пожарных-спасателей России сотрудниками 31 пожарно-спасательного отряда была организована экскурсия по выставке техники, а также в 11 пожарно-спасательную часть, где гости смогли воочию увидеть и оценить новейшие образцы пожарно-технического вооружения, узнать об основных вехах истории становления пожарной охраны родного города, а также посетить комнату воинской и трудовой славы 31 пожарно-спасательного отряда.

Аудитория среди гостей была преимущественно целевая, состоящая из студентов профиля «Пожарная безопасность» тольяттинских высших и средних профессиональных учебных заведений (ТГУ, ТЭТК, ТСЭК), кадетов пожарно-спасательных кадетских классов, а также работников ООО «Тольяттикаучук» с членами их семей.

В этот предпраздничный день торжественную Присягу огнеборца приняли 36 сотрудников 31 пожарно-спасательного отряда, а также 7 кадетов пожарно-спасательного кадетского класса школа № 69 г. Тольятти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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