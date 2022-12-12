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В Тольятти открывается «Школа садоводов»

12 декабря 2022 13:22
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В Тольятти открывается «Школа садоводов»

Проект реализует Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства при финансовой поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках работы Центра открывается «Школа садоводов», которая будет функционировать с декабря 2022 по март 2023 года на территории Самарской области.

Первые занятия состоятся уже в декабре 2022 года:

  1.  

гольятти: 

ул. Белорусская, 33 в 10 час

 

Декабрь 2022

17 суббота

Январь 2023

21 суббота

Февраль 2023

11 суббота

Март  2023

11 суббота

Тема первой встречи декабря:

1. «Дороги в СНТ: проблемы и перспективы» с участием представителей Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

2. «Кейсы судебной практики в проведении собраний СНТ и особенности законодательства» выступает опытный юрист-практик Фонда -  Головачев Евгений Вячеславович. 

3. Научные открытия кандидата сельскохозяйственных наук - Минина Анатолия Николаевича в контексте жизненного пути. «Создание высокотехнологичных сортов косточковых культур для среднего Поволжья – от самарского ученого».

Ежемесячно по выходным дням будут проходить встречи с учеными-селекционерами Самарской области для того, чтобы поделиться своими открытиями в сферах селекции и семеноводства, а также представителями  различных служб и ведомств, которые помогут отладить работу садоводческих некоммерческих товариществ.

Целью всего проекта является выявление «болевых точек» СНТ, которые будут сведены в единый Реестр. Это поможет отработать однотипные вопросы и выстроить алгоритмы принятия решений (памятки в решении трудных вопросов), которыми смогут воспользоваться все заинтересованные садоводы.

Общий Реестр «болевых точек», сформированный самими садоводами, должен стать основой для формирования программного документа для вынесения на вышестоящие уровни.

Определить «болевые точки» и выработать механизмы решения проблем планируется в ключевых вопросах деятельности СНТ:

  1. Дороги в СНТ (декабрь 2022);

  2. Вывоз мусора в СНТ (январь 2023);

  3. Электрификация в СНТ (февраль 2023);

  4. Обеспечение безопасности: критерии охраны в СНТ (март 2023);

  5. Газификация СНТ (март 2023).

Став участником Школы, Вы узнаете, как превратить свою дачу в плодоносящий сад, а также  будете четко разбираться в деятельности СНТ, и знать выходы из сложных ситуаций.

Грамотный садовод  - это требование реальности в современных условиях!

Участие - бесплатное, набор в Школу осуществляется по телефону:

+7 (927) 746-09-74 или электронной почте: cccp63@list.ru.

В АПРЕЛЕ 2023 г. состоится итоговая встреча всех участников Школы. Обсудят самый насущный вопрос: «Что делать, если председатель СНТ бездействует?», а в рамках Викторины по знанию садовых сортов и их авторов, победители получат ценные призы, в том числе у всех появится возможность обзавестись авторскими сортами районированных саженцев садовых культур, проверенных на деле!

В весенне-летнее время 2023 года  участников Школы ждут выездные познавательные экскурсии в агропромышленные предприятия Самарской области, мастер-классы, в том числе будет оказываться адресная помощь при проведении общих собраний СНТ и консультации по юридическим вопросам. 

 

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