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В Тольятти общественник проверил регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции

25 ноября 2023 16:40
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Он проверил работу сотрудников РЭО во время приема теоретической части экзамена на знание ПДД РФ, и рассказал посетителям о государственных услугах.

В рамках общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представитель Общественного совета при Управлении МВД Тольятти Антон Просянкин посетил регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД.

Проверку общественник  начал с осмотра зала ожидания для посетителей, где обратил внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Антон Николаевич ознакомился  с графиком приема граждан, узнал об особенностях организации работы РЭО ГИБДД.

Общественник поприсутствовал на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметил, что в помещении организована видеофиксация, сотрудники полиции вежливы и корректны с автолюбителями.

Антон Просянкин также побеседовал с тольяттинцами, пришедшими в тот день в РЭО с целью получения государственных услуг, поинтересовался качеством обслуживания. Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, быстроту обслуживания. Нареканий со стороны граждан не поступило. Общественник обратил особое внимание на соблюдение требований законодательства, недопущение фактов коррупции, как со стороны сотрудников полиции, так и жителей города.

Кроме того, во время общения с гражданами общественник вручил каждому участнику беседы специальные памятки с QR-кодом, разработанные при поддержке Общественного совета при областном главке, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции.

Подводя итоги проверки, представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Антон Просянкин дал положительную оценку работе подразделения, отметив, что здесь созданы все условия для комфортного получения гражданами госуслуг по линии Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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