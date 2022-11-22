В Тольятти ночью горела машина

Жители Тольятти делятся кадрами в социальных сетях. Во вторник, 22 ноября, во дворе многоэтажек загорелся автомобиль.
На фотографии видно, как белый дым устремился в воздух. На месте ЧП работала служба спасения МЧС. Спасатели пытались потушить яркое пламя. Несчастный случай взбудоражил очевидцев. Они пытались разобраться в причинах и месте пожара.
"11 квартал? Я вышел на балкон, и пахнет горелым";
"Дубрава. Конкретно данное место (угол) проклято, вроде не первый случай";
"Если не поджог, автозапуск может начудить";
"Сочувствую человеку".
В обстоятельствах ЧП разберутся специалисты, пишет ГТРК Самара.
Фото: t.me/tltvip