В Тольятти ночью горела машина

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Жители Тольятти делятся кадрами в социальных сетях. Во вторник, 22 ноября, во дворе многоэтажек загорелся автомобиль.

На фотографии видно, как белый дым устремился в воздух. На месте ЧП работала служба спасения МЧС. Спасатели пытались потушить яркое пламя. Несчастный случай взбудоражил очевидцев. Они пытались разобраться в причинах и месте пожара.

"11 квартал? Я вышел на балкон, и пахнет горелым";

"Дубрава. Конкретно данное место (угол) проклято, вроде не первый случай";

"Если не поджог, автозапуск может начудить";

"Сочувствую человеку".

В обстоятельствах ЧП разберутся специалисты, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/tltvip