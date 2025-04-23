В Тольятти нашли водителя-нарушителя по видео, размещенном в сети Интернет

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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Mercedes-Benz, осуществившим движение по пешеходной дорожке в районе набережной Тольятти.

Сотрудники полиции провели проверку, установили личность мужчины - им оказался 28-летний тольяттинец.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Полицейские УМВД Тольятти провели с правонарушителем профилактическую беседу, напомнив о том, что он несет ответственность не только за свою безопасность, но и за пешеходов.

Фото: ГУ МВД СО