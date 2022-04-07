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В Тольятти начал работу пункт сбора гуманитарной помощи #МыВместе

7 апреля 2022 17:46
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Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты с не истекшим сроком годности и длительным сроком хранения.

5 апреля на базе Тольяттинского социально-экономического колледжа (г. Тольятти, улица Ленина, 68) открылся пункт по сбору гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

В качестве помощи жители Тольятти могут принести в пункт продукты, бутилированную воду, детские смеси, полотенца, постельное белье, теплые вещи, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также игрушки, книги и канцелярские товары. Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты с не истекшим сроком годности и длительным сроком хранения.

Напомним, с 24 февраля в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ в Самарской области начали формироваться волонтерские штабы и пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Первый пункт открылся в Самаре на ул. Дзержинского, д. 31 на территории Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. В начале апреля аналогичный пункт начал работать в Тольятти. 

«Решение об открытии пункта сбора гуманитарной помощи в Тольятти возникло не случайно – это отклик на неравнодушие жителей Самарской области. Мы проанализировали количество запросов от г.о. Тольятти и стало очевидно, что пункт там необходим. Много, очень много неравнодушных граждан, готовых помочь! Очень приятно осознавать, что в такое непростое время жители Самарской области не остаются безучастными к чужой беде, находят в себе силы помогать», – прокомментировала директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель самарского Центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

 

Фото:   правительство СО 

 

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