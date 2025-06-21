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В Тольятти кинологи провели мероприятие для ребят из социально-оздоровительного центра

21 июня 2025 10:40
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В Тольятти кинологи провели мероприятие для ребят из социально-оздоровительного центра

В Тольятти, в преддверии Дня образования кинологической службы в системе МВД России, полицейские и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели профориентационное мероприятие для ребят из социально-оздоровительного центра.

В ходе встречи сотрудники кинологического центра совместно с общественниками рассказали ребятам об условиях содержания служебных собак, их рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Подростки также узнали об истории развития служебного собаководства и понаблюдали, как кинологи демонстрируют мастерство дрессировки, а их верные напарники - умение обнаруживать запрещенные вещества.

Наибольший интерес у воспитанников Центра вызвало преследование и захват злоумышленника. Наблюдая за быстрыми, четкими действиями служебной собаки ребята убедились, что от неё не уйдет ни один нарушитель.

После показательных выступлений ребята задали организаторам встречи множество вопросов. Подростки интересовались критериями отбора животных и тем, какие породы подходят для службы в полиции.

Начальник Центра кинологической службы Управления МВД России по городу Тольятти майор полиции Елена Королева отметила, что служебные животные – не только верные помощники полицейских, но и важные «воспитатели» подрастающего поколения. Общение с ними дарит много положительных эмоций, учит проявлению заботы и ответственности. 

В свою очередь, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Штангрет подчеркнула, что подобные мероприятия учат ребят взаимодействовать с животными, развивают эмпатию и способствуют формированию объективного представления о деятельности полицейских. В конце встречи воспитанники центра сделали памятные фотографии и поблагодарили гостей за познавательное мероприятие и положительные эмоции.

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