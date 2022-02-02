В Тольятти инспектор ДПС помог водителю, которому стало плохо за рулем

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В ходе мониторинга соцсетей была выявлена публикация, в которой 35-летний житель Тольятти благодарит сотрудника ДПС, который пришел к нему на помощь - довез в почти бессознательном состоянии на патрульном автомобиле в лечебное учреждение и передал медицинским работникам.

26 января инспектор ДПС Тольятти старший лейтенант полиции Сергей Демский заметил остановившийся на обочине автомобиль «Лада Ларгус». Водитель легковушки, увидев патрульный автомобиль, подал дорожному полицейскому знак аварийным сигналом.

Выяснилось, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, и он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, но состояние стремительно ухудшалось. Тольяттинец понял, что самостоятельно не доедет, поэтому остановился и решил попросить помощи у сотрудника ДПС.

Старший лейтенант полиции пересадил мужчину в патрульный автомобиль и отвез его в приемное отделение городской больницы № 5, передав медицинским работникам, которые оказали ему медицинскую помощь. После этого Сергей Демский вернулся к несению службы.

«Побольше бы таких Людей и еще раз спасибо», – отметил в своем обращении благодарный тольяттинец, сообшает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО