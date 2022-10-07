В Тольятти и Ставропольском районе

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области и автоинспекторы регионального ГИБДД провели очередной совместный рейд в г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. Всего в рамках масштабного мероприятия взыскано два миллиона рублей и арестовано 19 автомобилей должников на общую сумму 2,3 миллиона рублей.

Определял по госномерам принадлежащие должникам автомобили в потоке машин аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Примечательно, что некоторые автолюбители, увидев «мобильную группу», останавливались сами, чтобы получить консультацию.

Однако не все должники были заинтересованы в возможности скорее расстаться со своим долгом. К части из них уже ранее применялись меры принудительного характера. Так, в ходе рейда удалось обнаружить автомобиль неплательщика, злостно уклоняющегося от погашения задолженности по налоговым сборам, и остановить его. Услышав, что машина подлежит аресту, владелец попытался скрыться с места. Однако благодаря внимательности и оперативности сотрудников Службы и Госавтоинспекции нарушитель был пойман. Во избежание расставания со своим автомобилем мужчина погасил задолженность и продолжил путь за рулем автомобиля.

Всего в ходе рейдов было арестовано 19 авто неплательщиков на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Судебные приставы предупредили должников, что у них имеется 10 дней на погашение задолженности. В противном случае имущество будет оценено и реализовано на торгах.

Большинство владельцев транспортных средств, проверяемые судебными приставами, имели задолженности по штрафам ГИБДД и налогам. Всего сотрудниками Службы в рамках рейдовых мероприятий взыскано два миллиона рублей.

«К сожалению, как показывает практика, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности. Сотрудникам Службы не всегда удается застать неплательщика по месту регистрации, большинство и вовсе предпочитают не открывать двери, усугубляя этим свое положение. Рейдовые мероприятия помогают решить эту проблему, судебные приставы получают возможность пообщаться с должником лично. Прямо на месте сотрудники Службы напоминают водителям о долгах, разъясняют, какие меры принудительного взыскания могут быть применены в случае неисполнения решения суда, консультируют», – комментирует судебный пристав-исполнитель ОСП Центрального района Наталья Скоробогатова.