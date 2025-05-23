В Тольятти и Самаре подростки стали активными покупателями

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В сети «О’КЕЙ» отметили 25% рост покупательской активности среди поколения Альфа (люди, родившиеся с 2010 года): вопреки стереотипам далеко не все подростки покупают нездоровые снеки, многие внимательно изучают состав, выбирая более натуральные продукты.

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» провела исследование покупательского поведения и выявила устойчивый рост активности среди нового поколения потребителей – подростков в возрасте 12–15 лет, представителей поколения Альфа. За последний год в Тольятти и Самаре количество покупок с участием подростков, как самостоятельно, так и в сопровождении родителей, выросло на 25%.

Поколение Альфа – дети, рожденные после 2010 года. Это первое поколение, выросшее в цифровой среде, где смартфон, мобильные приложения и бесконтактная оплата являются базовыми инструментами повседневной жизни.

Согласно данным «О’КЕЙ» более 60% подростков совершают покупки по заранее составленному списку, чаще всего по собственному запросу, не связанному с родительскими задачами. При этом более 40% внимательно изучают состав продуктов перед покупкой на содержание сахара, калорийность и наличие искусственных добавок.

Исследование показало, что основными категориями расходов подростков в Тольятти и Самаре являются снеки и напитки – 44%, далее идет косметика – 20%, товары для хобби и творчества – 14%, а электроника и аксессуары (чехлы, зарядки, наушники) составляют 10%. Также наблюдается активный интерес подростков к новинкам, товарам с яркой упаковкой и лимитированным сериям в категории напитков и сладостей.

В сети «О’КЕЙ» отметили, что в Тольятти и Самаре в категории напитков в 2,2 раза вырос спрос на лимонады без сахара, воду с витаминами и натуральные морсы – эти позиции часто попадают в чеки молодого поколения. Среди снеков популярны вегетарианские чипсы, хлебцы, а также продукты с маркировкой «без глютена».

«Представители молодого поколения обладают высокой цифровой грамотностью и легко осваивают новые технологии. Они все чаще влияют на семейные траты: советуют, что купить, участвуют в выборе брендов и вовлекают родителей в использование новых форматов – от цифровых карт до участия в акциях, – отметили в пресс-службе сети «О’КЕЙ». – И несмотря на высокий интерес к снекам и напиткам, подростки анализируют состав, проверяют калорийность на упаковке или ищут информацию онлайн, сравнивая бренды по составу и цене и делают выбор не только по вкусу, но и пользе. Это поколение больше ориентировано на осознанное потребление».