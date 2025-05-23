Я нашел ошибку
Главные новости:
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти и Самаре подростки стали активными покупателями

23 мая 2025 13:11
110
В Тольятти и Самаре подростки стали активными покупателями

В сети «О’КЕЙ» отметили 25% рост покупательской активности среди поколения Альфа (люди, родившиеся с 2010 года): вопреки стереотипам далеко не все подростки покупают нездоровые снеки, многие внимательно изучают состав, выбирая более натуральные продукты.

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» провела исследование покупательского поведения и выявила устойчивый рост активности среди нового поколения потребителей – подростков в возрасте 12–15 лет, представителей поколения Альфа. За последний год в Тольятти и Самаре количество покупок с участием подростков, как самостоятельно, так и в сопровождении родителей, выросло на 25%.

Поколение Альфа – дети, рожденные после 2010 года. Это первое поколение, выросшее в цифровой среде, где смартфон, мобильные приложения и бесконтактная оплата являются базовыми инструментами повседневной жизни.

Согласно данным «О’КЕЙ» более 60% подростков совершают покупки по заранее составленному списку, чаще всего по собственному запросу, не связанному с родительскими задачами. При этом более 40% внимательно изучают состав продуктов перед покупкой на содержание сахара, калорийность и наличие искусственных добавок.

Исследование показало, что основными категориями расходов подростков в Тольятти и Самаре являются снеки и напитки – 44%, далее идет косметика – 20%, товары для хобби и творчества – 14%, а электроника и аксессуары (чехлы, зарядки, наушники) составляют 10%. Также наблюдается активный интерес подростков к новинкам, товарам с яркой упаковкой и лимитированным сериям в категории напитков и сладостей.

В сети «О’КЕЙ» отметили, что в Тольятти и Самаре в категории напитков в 2,2 раза вырос спрос на лимонады без сахара, воду с витаминами и натуральные морсы – эти позиции часто попадают в чеки молодого поколения. Среди снеков популярны вегетарианские чипсы, хлебцы, а также продукты с маркировкой «без глютена».

«Представители молодого поколения обладают высокой цифровой грамотностью и легко осваивают новые технологии. Они все чаще влияют на семейные траты: советуют, что купить, участвуют в выборе брендов и вовлекают родителей в использование новых форматов – от цифровых карт до участия в акциях, – отметили в пресс-службе сети «О’КЕЙ». – И несмотря на высокий интерес к снекам и напиткам, подростки анализируют состав, проверяют калорийность на упаковке или ищут информацию онлайн, сравнивая бренды по составу и цене и делают выбор не только по вкусу, но и пользе. Это поколение больше ориентировано на осознанное потребление».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
89
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
118
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
23 мая 2025  11:54
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
135
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025  11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
138
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025  11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
139
Весь список