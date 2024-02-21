Я нашел ошибку
Главные новости:
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Сегодня днем в Самаре на все территории обслуживания вышли 329 снегоуборочных машин и 3 304 уборщика.
Активная расчистка снега продолжается во всех районах Самары
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда «Ермак» Александр Гущев.
В Театре «Самарская площадь» прошел культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони»
Практика самарских участников конкурса стала победителем в номинации «Дети – детям».
Работа самарского регионального штаба ЮИД получила высшую оценку на конкурсе «Десятилетие детства»
В прошлом году в Самарской области выросло производство молока.
В облправительстве подвели итоги развития животноводства в 2023 году и обсудили планы на ближайшую перспективу
Патриотический фестиваль «Сильная Россия — это мы!» объединил более 11 тысяч зрителей.
В Самаре состоялся митинг-концерт, завершающий патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС.
«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Театре «Самарская площадь» прошел культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони»

21 февраля 2024 17:19
106
Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда «Ермак» Александр Гущев.

Культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони» прошел в муниципальном Театре «Самарская площадь» к Дню защитника отечества. 16+

Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда БАРС-15 «Ермак» Александр Гущев.

Поэт, лауреат поэтического конкурса «Магический экран», награжден медалью А.Ахматовой за вклад в современную русскую литературу.

Открытый диалог со зрителем, авторские стихи сопровождались песнями о войне и мире в исполнении артистов театра «Самарская площадь».

По окончании мероприятия депутат думы городского округа Самары Елена Свиридова вручила Алексадру Гущеву награду от Думы городского округа Самары Памятный знак «За патриотическое воспитание».

 

Фото:  театр "Самарская площадь"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
21 февраля 2024, 18:16
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА. Политика
32
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
21 февраля 2024, 17:32
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Жители Самары могут принять участие в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол маслён Общество
5
Патриотический фестиваль «Сильная Россия — это мы!» объединил более 11 тысяч зрителей.
21 февраля 2024, 16:56
В Самаре состоялся митинг-концерт, завершающий патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
Патриотический фестиваль «Сильная Россия — это мы!» объединил более 11 тысяч зрителей. Общество
141
В центре внимания
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
21 февраля 2024  15:57
 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
153
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
612
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
403
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
403
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1576
Весь список