В Театре «Самарская площадь» прошел культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони»

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Культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони» прошел в муниципальном Театре «Самарская площадь» к Дню защитника отечества. 16+

Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда БАРС-15 «Ермак» Александр Гущев.

Поэт, лауреат поэтического конкурса «Магический экран», награжден медалью А.Ахматовой за вклад в современную русскую литературу.

Открытый диалог со зрителем, авторские стихи сопровождались песнями о войне и мире в исполнении артистов театра «Самарская площадь».

По окончании мероприятия депутат думы городского округа Самары Елена Свиридова вручила Алексадру Гущеву награду от Думы городского округа Самары Памятный знак «За патриотическое воспитание».

Фото: театр "Самарская площадь"