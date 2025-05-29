В тарифе «Детский» появятся автомобили с рисунками подопечных самарского фонда «Вера Надежда Любовь»

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Яндекс Такси совместно с благотворительным фондом Яндекса «Помощь рядом» обновит оформление более 70 автомобилей тарифа «Детский» в Самаре, украсив их рисунками детей — подопечных некоммерческих организаций.

Их нарисовали подопечные благотворительной организации «Вера Надежда Любовь», которая организует бесплатные комплексные реабилитационные и социально-адаптационные курсы для детей с инвалидностью. Кроме «Веры Надежды Любви» в проекте приняли участие еще 9 НКО – партнёров «Помощи рядом»: это фонды «Обнажённые сердца», «Солнечные дети», «Фонд Хабенского», «Счастье слышать», «Дети Марии», «Юнити», «Нить добра», «Добрый-Юг» и «Звезда».

Цель проекта — поддержать некоммерческие организации, которые помогают детям с тяжёлыми заболеваниями, особенностями здоровья и развития или оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

Яндекс Такси и «Помощь рядом» системно поддерживают благотворительные организации. В рамках программы «Поездки для НКО» было организовано почти 136 тысяч поездок для детей в 2024 году и более 44 тысяч — за первый квартал 2025 года.