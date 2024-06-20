В Сызранском районе за незаконную добычу рыбы задержали браконьеров

131

Накануне участковые отела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское», задержали двоих мужчин, которые, используя запрещенное оборудование, осуществили незаконный вылов рыбы в месте нереста на реке Уса в 1 500 метрах от села Губино. Задержанными оказались ранее несудимые жители Сызрани, 1982 и 1980 года рождения.

У рыбаков полицейские изъяли несколько особей рыб различных пород. В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 10 000 рублей.

В ходе опроса нарушители признали вину в совершении противоправного деяния в полном объеме. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, так как должностным лицом Росрыболовства вынесено заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания.

Группой дознания Отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «В» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Полицейские напоминают гражданам: за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.