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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 6 месяцев 2025 года

17 июля 2025 12:39
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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 6 месяцев 2025 года

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Управления на транспорте МВД России по ПФО полковник полиции Гавриков Алексей Викторович, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Кудряшов Александр Сергеевич, председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович, председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Шиляева Ольга Николаевна, личный состав линейного отдела.

За 6 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1233 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

По итогам рассмотрения 368 заявлений (сообщений) о преступлениях возбуждено 126 уголовных дел, при этом раскрываемость увеличилась до 81,68%.

Заметно снизилось количество особо тяжких преступлений (на 54%), преступлений по линии незаконного оборота оружия (на 71%), а также преступлений, совершенных в общественных местах (на 71%), но увеличилось количество краж (на 12%). Также отмечено снижение количества выявленных преступлений в сфере экономики (на 26%).

По итогам полугодия количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сызранскими транспортными полицейскими составляет более 1,5 килограммов.

Сотрудниками Сызранского линейного отдела привлечено к административной ответственности 1510 граждан. Наложено штрафов на сумму 602 тысячи рублей.

Председатель Думы г.о.Сызрань Митко Сергей Викторович отметил эффективность работы транспортных полицейских и готовность прийти на помощь гражданам, несмотря на значительный некомплект личного состава, поблагодарил сотрудников Сызранского линейного отдела за службу.

В завершение мероприятия ряду сотрудников Сызранского линейного отдела были присвоены очередные звания.

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