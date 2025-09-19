В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции

175

На железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 начал работу пункт отбора граждан на службу в органы внутренних дел. Мероприятие, организованное Сызранским ЛО МВД России на транспорте, направлено на привлечение в ряды транспортной полиции мотивированных и физически подготовленных граждан.

Рекрутинговый пункт позволяет потенциальным кандидатам в удобном и доступном месте получить информацию о вакансиях, условиях прохождения службы и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам органов внутренних дел.

В работе пункта принимают участие сотрудники отделения по работе с личным составом Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Полицейские разъясняли гражданам особенности службы на транспорте, ключевые требования, а также преимущества обучения в ведомственных вузах системы МВД России.

Для удобства граждан вся необходимая информация о действующих вакансиях была доступна в виде информационных буклетов, а также через QR-код, позволяющий мгновенно перейти на официальный ресурс с актуальными данными. Каждый желающий мог не только получить консультацию, но и выразить готовность к дальнейшим шагам по трудоустройству.

Работа рекрутингового пункта на вокзале Сызрань-1 призвана подчеркнуть престиж и социальную значимость службы в транспортной полиции, обеспечивающей правопорядок и безопасность на объектах железнодорожного транспорта.