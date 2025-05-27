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В Сызрани транспортные полицейские задержали мужчину, который незаконно ловил лещей и карасей

27 мая 2025 14:56
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Возбуждено уголовное дело.

В ходе рейдовых мероприятий  сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель Сызрани (1940 г.р.), с помощью лодки, которую одолжил у соседа, выставил рыболовную сеть в акватории реки Уса Куйбышевского водохранилища. 

Через некоторое время злоумышленник вернулся за уловом, положил сеть вместе с рыбой в пластиковый ящик и отправился на берег. Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в сети находились несколько экземпляров рыбы породы «лещ» и «карась». 

С места происшествия были изъяты пластиковый ящик с рыболовной сетью, принадлежащие подозреваемому. Лодка и вёсла переданы собственнику на ответственное хранение.

По заключению специалиста изъятая рыба имеет повреждение чешуи от рыболовной сети и не подлежит выпуску в естественную среду, в связи с чем в дальнейшем будет уничтожена. 

 «На территории Куйбышевского водохранилища  в период времени с 20 апреля по 10 июня 2025 года действует нерестовый запрет. Добыча биоресурсов запрещена», - пояснил начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму 4 500 рублей.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

 

Фото:  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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