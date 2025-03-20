В Сызрани транспортные полицейские совместно с транспортной прокуратурой провели для школьников урок мужества

191

В преддверии празднования 90-летнего юбилея подразделений по делам несовершеннолетних и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями Сызранской транспортной прокуратуры провели «Урок мужества».

Мероприятие прошло для учеников 9-10 классов ГБОУ СОШ № 30 Сызрани.

В начале мероприятия врио начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Ринат Камалетдинов отметил, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отметил значимость проведения уроков мужества среди подрастающего поколения.

Заместитель командира роты отдельной роты ППСП майор полиции Вера Мамонова рассказала о роли советской милиции в военные годы. Привела примеры судеб героев-милиционеров, кто защищал Родину от фашизма. Также познакомила ребят с историей Сызранского линейного отдела, рассказала об основных направлениях деятельности транспортных полицейских.

Начальник экспертно-криминалистического отделения майор полиции Елена Храмцова рассказала студентам о деятельности своего подразделения, принципах работы эксперта в составе следственно-оперативной группы, проведении исследований и экспертиз. Учащимся продемонстрировали содержимое чемодана криминалиста, рассказали о специальных средствах, используемых в работе.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции Марат Юсупов привел примеры вовлечения подростков в совершение преступлений с помощью сети Интернет, алгоритмов воздействия злоумышленников на личность. Довел информацию о совершаемых преступлениях в сфере IТ-технологий и новых видах мошенничества. Полицейский разъяснил меры административной и уголовной ответственности за противоправные деяния.

Заместитель Сызранского транспортного прокурора советник юстиции Денис Марданшин привел примеры привлечения к ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений экстремисткой направленности. Рассказал о том, как подростков вовлекают в преступную деятельность посредством сети Интернет. Призвал всех быть бдительными и не контактировать с неизвестными лицами, которые обещают большие заработки за незначительные, на первый взгляд, правонарушения.

Специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом капитан полиции Александр Иванов разъяснил требования при отборе в образовательные учреждения, а также о льготах и гарантиях при обучении в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования в системе МВД России. Капитан полиции обозначил требования и условия приёма на службу, условия прохождения службы и социальные гарантии сотрудников.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Евгений Ревякин напомнил о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах транспорта, разъяснил меры ответственности за их нарушение.

Также в ходе встречи школьникам продемонстрировали документальные фильмы о Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте и «Роль советской милиции в годы Великой Отечественной войны».

Сотрудник кинологической службы прапорщик полиции Сергей Пастырев познакомил гостей со своим напарником – овчаркой по кличке Синди. Кинолог ответил на многочисленные вопросы об отборе на службу, поступлении, содержании и ежедневных занятиях со служебной собакой.

В завершение встречи школьники поблагодарили транспортных полицейских за интересное и познавательное мероприятие.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте