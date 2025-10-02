В Сызрани транспортные полицейские совместно с председателем Совета ветеранов поздравили с Днём пожилого человека ветеранов Сызранского линейного отдела

141

В преддверии Дня пожилого человека сотрудники транспортной полиции совместно с председателем Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковником милиции в отставке Сергеем Дектяревым посетили ветеранов, ранее проходивших службу в отделе.

Совместные посещения стали доброй традицией, позволяющей выразить глубокую признательность за их многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие линейного отдела.

В ходе встреч заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Олеся Чувашлова и Сергей Дектярев поздравили ветеранов с праздником, пожелали им крепкого здоровья и благополучия.

Общение проходило в тёплой, дружеской атмосфере. За чаепитием ветераны поделились воспоминаниями о периоде своей службы, продемонстрировали архивные фотографии из служебной деятельности, а также дали наставления молодым сотрудникам.

Руководство и личный состав Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте считают своей важной задачей сохранение преемственности поколений и поддержание связи с ветеранами, чей опыт и знания являются основой для дальнейшего развития органов внутренних дел.