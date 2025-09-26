В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»

77

На территории обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте с 16 по 25 сентября 2025 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Мероприятие проводилось с целью проведения разъяснительной работы, направленной на предотвращение административных правонарушений, а также выявления и привлечения к ответственности граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.

24 сентября 2025 года сотрудники транспортной полиции совместно с представителями отделения судебных приставов г. Сызрани и Сызранского района ГУФССП России по Самарской области провели мероприятия в рамках акции «Узнай о своих долгах» на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1.

Участники мероприятия проверяли всех желающих по Банку данных исполнительных производств на наличие задолженности, а также разъясняли, что граждане, не погасившие наложенный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Ответственность по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

По итогам проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками транспортной полиции наложено штрафов на сумму 30 000 рублей, взыскано на сумму 23 000 рублей.