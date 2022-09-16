В Сызрани прошло учение по организации аварийно-спасательных работ при ДТП

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Сегодня в Сызрани было проведено тактико-специальное учение по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях.

Учение включало в себя выполнение действий по ликвидации условного загорания транспортного средства, деблокированию пострадавших из автомобилей с помощью спасательных инструментов, оказанию им первой помощи, ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия и восстановлению дорожного движения.

По легенде учений, на участке дороги в районе ул. Хвалынской, 85 в Сызрани, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, с последующим столкновением попутного грузового автомобиля с автомобилем, ранее попавшим в ДТП (микроавтобус), в результате чего второй автомобиль (микроавтобус) вылетел с проезжей части и повредил опору газопровода.

В первом легковом автомобиле оказался заблокирован водитель. У грузового автомобиля произошел разлив ГСМ с последующим воспламенением.

В соответствии с тактическим замыслом, учение проводилось в три этапа, в каждом из которых отрабатывались определенные учебные вопросы.

На первом этапе была продемонстрирована организация взаимодействия сил и средств участников ликвидации дорожно-транспортного происшествия при получении информации о происшествии и выдвижении в район ДТП.

На втором этапе отрабатывалось проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи в ходе ликвидации последствий ДТП, тушение розлива легковоспламеняющихся жидкостей.

На данном этапе демонстрировались действия экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД в районе дорожно-транспортного происшествия до прибытия аварийно-спасательных подразделений. Были проведены мероприятия по локализации района ДТП, организации движения на аварийном участке по временной схеме, извлечению пострадавших из транспортных средств и оказание им первой помощи. В ходе проведения этого этапа силами пожарно-спасательных подразделений производилось тушение загоревшегося автомобиля спецсредствами, извлечение пострадавших из транспортных средств с помощью специального оборудования и оказание им первой помощи, а также тушение воздушно-механической пеной розлива легковоспламеняющейся жидкости.

Третий этап заключался в оказании пострадавшим экстренной медицинской помощи сотрудниками «скорой помощи» и транспортировке их в медицинское учреждение.

При подведении итогов было отмечено, что все подразделения, участвующие в проведении учений, с поставленными задачами справились.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано 6 единиц техники и 23 человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО