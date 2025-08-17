Я нашел ошибку
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
В субботу, 16 августа, в Сызрани состоялся праздник "Сызранский помидор"

17 августа 2025 11:33
179
В субботу, 16 августа, в Сызрани состоялся праздник, посвященный знаменитым местным томатам, а также фестиваль духовой музыки. Наслаждались мероприятиями не только местные жители, было много гостей из других городов. Их встречали на вокзале около скульптурной композиции молодой пары. Автором является знаменитая Вера Исаева, создательница монумента "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Днем состоялся "Парад оркестров". Его открыл ансамбль барабанщиков "Ритм" Московского кадетского музыкального корпуса и образцовый детский казачий духовой оркестр ДШИ им. А. И. Островского в Сызрани.

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На площадках выступили оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова и Сызрани. Особую яркую ноту внесли участники из африканских республик Камерун и Бенин.

Основная программа затронула три территории - площадь Ленина, сквер Ленина и детский парк. Каждая из них предлагала огромное количество конкурсов, баттлов, шествий и других активностей. Развлечения начинались в 16:00.

В Кузнецком парке подвели итоги конкурса "Сызранский гигант" (6+). Удалось определить самый большой по размеру помидор этого сезона.

Третье место занял Виталий Ожерельев с томатом, вес которого составил 1 кг 108 гр. Серебро получила Вера Терехова с помидором весом 1 кг 132 гр. А победителем стала Ольга Романова. Ее овощ оказался самым тяжелым и мясистым - 1 кг 383 гр.

А в 18:00 в драматическом театре им. А. Н. Толстого начался гала-концерт ХХІХ Международного фестиваля духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья" (0+), пишет Сова. 

Фото: администрация Сызрани

