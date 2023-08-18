В Струковском саду заработал бесплатный питьевой фонтанчик «Водоробот»

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17 августа в центре Струковского сада заработал бесплатный питьевой фонтанчик «Водоробот».

Вода в фонтанчике первой категории качества и перед подачей проходит через систему фильтрации, включая обратный осмос и УФ-лампу для гарантии микробиологической чистоты.

Если нажать на верхнюю кнопку, то можно попить прямо из фонтанчика, а после нажатия на нижнюю вода польется из нижнего краника в бутылочки или стакан.

Предварительно воду сдали на анализ в аккредитованную лабораторию и только убедившись, что все хорошо и безопасно, запустили фонтанчик.

Фонтанчик будет работать до конца теплого сезона и первых минусовых температур.

Два аналогичных водоробота уже утоляют жажду горожан на набережной реки Волги. На данный момент идет монтаж установки в парке им. Юрия Гагарина перед мостом через канал.

Для наполнения большой тары устройство не предназначено, сообщает пресс-служба департамента ГХиЭ Самары.

Фото: Департамент ГХиЭ Самары